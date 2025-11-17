ОДК впервые покажет в Дубае новейший авиадвигатель 177С

Объединенная двигателестроительная корпорация также продемонстрирует двигатели ВК-650В для легких вертолетов и СМ-100 для учебно-тренировочных самолетов и малоразмерные двигатели для БПЛА

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") впервые продемонстрирует в Дубае двигатель пятого поколения 177С для оперативно-тактической авиации. Об этом ТАСС на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 сообщил генеральный директор ОДК Александр Грачев.

"В этом году на Dubai Airshow в единой российской экспозиции предприятия госкорпорации "Ростех" представляют целую линейку передовых разработок для авиации, среди которых ожидается ряд мировых премьер. Объединенная двигателестроительная корпорация также привезла современные разработки. В этом году мы впервые продемонстрируем в Дубае двигатель 177С для оперативно-тактической авиации, ВК-650В для легких вертолетов, СМ-100 для учебно-тренировочных самолетов и малоразмерные двигатели для БПЛА. Эти и другие авиационные газотурбинные двигатели ОДК востребованы на международном рынке", - сказал Грачев.

Глава ОДК отметил, что за многолетнюю историю предприятия корпорации создали и поставили свыше 30 тыс. двигателей более чем в 100 стран. Входящие сегодня в продуктовую линейку ОДК силовые установки для самолетов и вертолетов различной мощности созданы с применением передовых технологий и материалов, что способствует улучшению летно-технических характеристик существующих и перспективных авиационных платформ. Это открывает горизонты для совместных проектов с партнерами на Ближнем Востоке.