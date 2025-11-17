В Дубае пройдет мировая премьера импортозамещенного вертолета "Ансат"

Машина сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 км

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Dubai Airshow 2025 станет площадкой для первой зарубежной презентации импортозамещенного вертолета "Ансат". Об этом ТАСС на полях международной авиационно-космической выставки сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") Николай Колесов.

"Холдинг традиционно принимает участие в международной выставке Dubai Airshow. Это одно из крупнейших мероприятий авиационной отрасли не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Для нас это площадка для презентации продукции холдинга, обсуждения планов дальнейшего сотрудничества с зарубежными партнерами и потенциальными заказчиками. Закономерно, именно Dubai Airshow становится площадкой для первой зарубежной презентации импортозамещенного вертолета "Ансат", - сказал Колесов.

Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году. Сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 км, а с дополнительным топливным баком - до 800 км. Машина может выполнять полеты при температурах от минус 45 до плюс 50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Новый "Ансат" оснащен двумя российскими двигателями ВК-650В. ВК-650В - это первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн.