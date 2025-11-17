Мантуров осмотрел российскую экспозицию на авиасалоне в Дубае

Первый вице-премьер возглавляет делегацию РФ на выставке

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Денис Мантуров осмотрел российскую экспозицию на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает корреспондент ТАСС.

Первый вице-премьер возглавляет российскую делегацию на выставке.

Мантуров посетил стенды российского павильона, а также осмотрел статическую экспозицию.

Площадь российской экспозиции составляет почти 5 тыс. кв. м. Крупнейшие отечественные предприятия авиастроительной, космической отраслей и ОПК представляют в Дубае почти 900 экспонатов, при этом более 30 образцов показаны в натурном виде.