Трейдер Холтум призвал ЕС принять меры против уязвимости в металлургии

Европейская металлургическая отрасль находится в упадке, отметил глава сингапурской транснациональной трейдерской компании Trafigura

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Европейская металлургическая отрасль находится в упадке, ЕС рискует потерять свой технологический суверенитет, если срочно не примет меры по восстановлению сектора. Такое мнение сообщил глава сингапурской транснациональной трейдерской компании Trafigura Ричард Холтум в публикации для газеты The Financial Times.

"Упорно сохраняющиеся высокие затраты на электроэнергию в сочетании с исторически низкими затратами на переработку и рафинирование [металлов] (очистка металлов от примесей - прим. ТАСС) приводят к тому, что практически ни один металлургический завод не является рентабельным", - сообщает Холтум. Автор подчеркивает, что за последнее десятилетие в ЕС закрылась треть заводов по выплавке цветных металлов.

Холтум поясняет, что экономический суверенитет, промышленная конкурентоспособность и безопасность Европы зависят не только от доступа к полезным ископаемым, но и от способности выплавлять и перерабатывать их в металлы. Глава Trafigura называет сложившуюся ситуацию вопросом "национальной безопасности" для ЕС. Германий, галлий и сурьма нужны для оборонной отрасли и высокотехнологичных приборов. Однако европейский частный сектор уже не в состоянии самостоятельно покрыть затраты на их обработку.

В публикации отмечается, что Китай контролирует значительную часть мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов. Австралия и США наращивают инвестиции, а Европа не строила новых металлургических заводов с 1990-х годов, что создает риск постоянной зависимости.

Уточняется, что восстановление отрасли требует субсидий, конкурентных цен на электроэнергию и снижения тарифов за подключение к электрическим сетям. По оценкам Trafigura, для полной модернизации сектора потребуется от €75 млрд до €150 млрд.

25 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новой инициативе по снижению зависимости ЕС от поставок критически важного сырья из КНР. По ее словам, Брюссель собирается компенсировать разрыв этих поставок путем укрепления контактов с Австралией, Казахстаном, Канадой, Узбекистаном, Украиной и Чили.