Telegram предлагает привязать к аккаунту электронную почту

Это необходимо, чтобы не потерять доступ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram предлагает пользователям добавить адрес электронной почты, чтобы не потерять доступ к аккаунту, убедился корреспондент ТАСС.

"Пожалуйста, добавьте адрес электронной почты, чтобы не потерять доступ к аккаунту", - говорится в уведомлении.

В конце октября Telegram разрешил входить в аккаунт через электронную почту.

Ранее мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) начал предлагать пользователям из России указывать электронную почту в аккаунте как альтернативный способ входа в случае проблем с получением СМС.