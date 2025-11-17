Telegram предлагает привязать к аккаунту электронную почту
Редакция сайта ТАСС
09:22
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram предлагает пользователям добавить адрес электронной почты, чтобы не потерять доступ к аккаунту, убедился корреспондент ТАСС.
"Пожалуйста, добавьте адрес электронной почты, чтобы не потерять доступ к аккаунту", - говорится в уведомлении.
В конце октября Telegram разрешил входить в аккаунт через электронную почту.
Ранее мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) начал предлагать пользователям из России указывать электронную почту в аккаунте как альтернативный способ входа в случае проблем с получением СМС.