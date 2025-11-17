Судам старше 40 лет могут запретить допуск в российские порты

По словам замминистра транспорта РФ Александра Пошивая, пакет документов проходит межведомственное согласование

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Судам старше 40 лет могут запретить допуск в российские порты, соответствующий пакет документов сейчас проходит межведомственное согласование, заявил замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.

"Правительством поручено до 30 декабря текущего года представить согласованное предложение о поэтапном запрете допуска в порты Российской Федерации российских и иностранных судов старше 40 лет, с конечным сроком 1 января 2030 года", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.

Как отметил Пошивай, часть судовладельцев продолжает финансировать поддержание устаревших судов, в отсутствие ограничений, что повышает аварийные и экологические риски.

"Предложение предусматривает усиление контроля технического состояния и дополнительные меры поддержки, включая дифференцированные портовые сборы по возрасту, базовый уровень для молодого флота и повышающие коэффициенты для старших возрастных групп", - добавил он.

По словам замминистра, на данный момент пакет документов проходит межведомственное согласование.