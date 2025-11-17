В GigaChat появилась функция создания подкастов

Пользователь может выбирать продолжительность итогового материала и стиль озвучки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Нейросеть GigaChat получила функцию автоматического создания подкастов, позволяющую преобразовывать текстовые материалы в короткие аудиодиалоги. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера. Нововведение представлено в преддверии международной конференции AI Journey, на которой компания традиционно демонстрирует технологические обновления своих ИИ-сервисов.

Речь идет о формировании краткого изложения загруженного документа, ссылки или вопроса и представления его в формате аудиофайла. Возможность доступна в веб-версии нейросети и в мобильном приложении для Android, уточнили в Сбере. Для пользователей iOS инструмент появится в одном из ближайших обновлений.

В банке отметили, что подкасты можно генерировать как из текущего диалога с моделью, так и через отдельный раздел "Подкасты" в интерфейсе сервиса. Пользователь может выбирать продолжительность итогового материала и стиль озвучки. До конца года планируется добавить возможность прослушивания созданных файлов на умных колонках Sber и пересылки их в музыкальный сервис "Звук".

В Сбере также сообщили, что инструмент может быть использован для обучения, работы с большими массивами данных и подготовки кратких аудиообзоров на основе объемных текстов.