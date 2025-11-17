Размер маткапитала призвали привязать к цене кв. м

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб отметил, что решение жилищных вопроса - ключевой вопрос для многих семей

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Материнский капитал надо привязать к стоимости жилья в регионах из расчета 10 кв. м площади на каждого ребенка. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб по итогам общественных слушаний на тему "Модернизация программы материнского (семейного) капитала на федеральном и региональном уровне", которые прошли в ОП.

"По данным Социального фонда РФ, 95% суммы материнского капитала идет на улучшение жилищных условий <...>. Я думаю, что было бы разумно давать на каждого ребенка сумму, равную стоимости 10 кв. м жилья в регионе. Стоимость определяется по методике Минстроя по каждому субъекту РФ", - сказал Гриб.

По его словам, таким образом на одного ребенка выделяется сумма, эквивалентная стоимости 10 кв. м жилья, на двоих детей - 20 кв. м, на троих - 30 кв. м и так далее. "Сейчас за второго ребенка идет просто доплата. Я считаю, что надо привязать стоимость 10 кв. м площади на одного ребенка, независимо от количества детей, обозначить эту сумму. 10 кв. м - это минимальная площадь, но вполне достаточная для того, чтобы у ребенка был свой угол", - сказал Гриб.

Он отметил, что решение жилищных вопроса - ключевой вопрос для многих семей. "Естественно, каждый год сумма будет индексироваться, как и сейчас происходит индексация маткапитала. Те, кто не воспользовался средствами сразу [для покупки жилья], может сделать это позже. Я считаю, что эта мера будет даже более эффективная, нежели выплаты, которые мы сегодня имеем. Думаю, что [это предложение] поддержит и строительный комплекс", - сказал Гриб.

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала составляет 690 266 рублей на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на второго ребенка, если он появился ранее 2020 года. 912 162 рубля - на второго рожденного или усыновленного ребенка, начиная с 2020 года. 221 895 рублей - при рождении второго ребенка, если уже получали маткапитал на первого.

По данным Минстроя, средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, например, в Москве на IV квартал 2025 года составляет 198 907 рублей, в Кабардино-Балкарии - 55 645 рублей, Ингушетии - 58 690, Тверской области - 68 505 рублей.