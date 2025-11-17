Пострадавшие при ДТП в Челябинске имеют право на страховые выплаты ОСГОП

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Челябинске, имеют право на страховые выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСГОП) от "Альфастрахования". Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев через пресс-службу.

"Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Челябинске, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)", - сказал он.

Ранее сообщалось, что вечером 15 ноября 2025 года пассажирский автобус врезался в опору моста в Челябинске. В результате ДТП пострадали 12 пассажиров автобуса.

"Согласно автоматизированной информационной системе НССО у перевозчика есть действующий договор ОСГОП, заключенный в АО "Альфастрахование". В страховой компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты после признания события страховым случаем", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что за получением страховой выплаты пострадавшим пассажирам автобуса необходимо обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате и представить документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также реквизиты банковского счета.

"За несколько травм разной локализации страховая выплата суммируется в пределах 2 млн рублей", - говорится в сообщении.