На Москву приходится 13% общероссийского уровня контрактации с малым бизнесом

Основным инструментом для заключения контрактов малого объема является столичный портал поставщиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Объем контрактации Москвы с субъектами малого предпринимательства составляет 13% от общероссийского уровня. Об этом на Первой Всероссийской конференции "Госзаказ для российских поставщиков" сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"За 20 лет Москва заключила контракты с субъектами малого предпринимательства на 3 трлн рублей. Годовой объем вырос более чем в 100 раз. С начала этого года состоялись закупки на 423 млрд рублей. Ожидаем, что к концу года эта сумма достигнет 600 млрд. При этом из года в год объем контрактации Москвы составляет 13-14% от всероссийского", - рассказал Пуртов.

Он отметил, что основным инструментом для заключения контрактов малого объема является столичный портал поставщиков. Для работы на платформе субъекту малого предпринимательства необходим компьютер и усиленная квалифицированная электронной подпись. "На нем работают 60 тыс. заказчиков из 43 регионов, 385 тыс. поставщиков из каждого региона нашей страны. Такое универсальное соотношение заказчиков и поставщиков обеспечивает достаточно хорошую конкуренцию <...> - в среднем семь участников на одну котировочную сессию", - добавил Пуртов.

Руководитель департамента добавил, что 90% предпринимателей на площадке являются субъектами малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день 43 региона ежедневно заключают около 1,5 тыс. контрактов на осуществление поставок на портале поставщиков.

Конференция "Госзаказ для российских поставщиков" проходит 17-18 ноября 2025 года в Центре международной торговли в Москве.