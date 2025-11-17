Песков: РФ негативно отнеслась бы к принятию США закона о санкциях против ее партнеров

Пресс-секретарь президента России отметил, что в стране будут наблюдать за развитием американской инициативы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия крайне негативно восприняла бы принятие в США продвигаемого членами американского Конгресса законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Его [президента США Дональда Трампа] спросили, поддерживает ли он такой законопроект, который идет. Он сказал, что да", - отметил Песков. "Будем смотреть, как идет этот законопроект, и будем смотреть, о каких деталях там пойдет речь. Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно", - заявил он.

Ранее Трамп заявил, что его устраивает законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран, и допустил, что в данный список будет включен Иран. По словам американского лидера, предложение добавить в законопроект рестрикции в отношении Ирана исходило от него.

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты - "как в экономическом, так и в стратегическом плане".