Через открытые Польшей КПП в Белоруссию въехали 200 легковых машин

Также проехали 10 грузовых автомобилей и 9 автобусов

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. В Белоруссию с момента открытия Польшей 17 ноября погранпереходов въехали 200 легковых и 10 грузовых автомобилей. Об этом сообщил белорусский Госпогранкомитет.

"Сегодня в 02:00 возобновилось движение в пунктах пропуска "Бобровники" ("Берестовица") и "Кузница Белостоцкая" ("Брузги") на белорусско-польской границе. Через данные погранпереходы из Беларуси в Польшу въехали уже 200 легковых и 10 грузовых автомобилей, а также 9 автобусов", - говорится в сообщении.

На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска, по инициативе Варшавы четыре из них не функционировали. Так, через КПП "Кукурыки - Козловичи" могут проезжать только грузовые машины, единственным для легкового транспорта и автобусов оставался пункт пропуска "Тересполь - Брест".

28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны готовы в ноябре открыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией - в Бобровниках и Кузнице. Он подчеркивал, что отложил открытие этих КПП еще в конце октября в связи с необходимостью согласовать действия с Литвой. 29 октября Вильнюс на фоне борьбы с контрабандой постановил закрыть литовско-белорусскую границу до конца ноября.