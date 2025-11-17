Путин встретится с главой Федерации независимых профсоюзов

Эта беседа будет открытая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

Председатель ФНПР Сергей Черногаев и президент России Владимир Путин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также

Условия для саммита РФ - США и ответы на удары Киева. Темы брифинга Пескова

"Путин работает в Кремле. Будет тематика профсоюзных дел. Сегодня Путин встретится с председателем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым. Эта беседа будет открытая", - сказал он на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что остальные встречи главы государства будут носить служебный характер. "День сегодня спокойный, без крупных публичных мероприятий", - заключил Песков.

Это будет первая публичная встреча Черногаева с Путиным тет-а-тет на должности председателя Федерации независимых профсоюзов России - он заступил на нее в 2024 году. До этого пост занимал Михаил Шмаков, ныне являющийся президентом профсоюзной федерации.

На последней встрече со Шмаковым глава государства отмечал важность государственного подхода в решении вопросов социального характера, а до этого обсуждал предложения профсоюзов о том, какие факторы необходимо учесть в готовящемся правительством плане действий в экономике, направленном на обеспечение социально-экономического развития в 2016 году.