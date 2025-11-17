Строящуюся в партнерстве с Росатомом первую АЭС Казахстана назвали "Балхаш"

Такой выбор "также соответствует международной практике наименования атомных электростанций по географическому признаку", сообщили в агентстве по атомной энергии республики

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

АСТАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Название "Балхаш" присвоено первой атомной электростанции Казахстана, которая будет построена консорциумом под руководством Росатома. Об этом сообщили в агентстве по атомной энергии республики.

По итогам финального заседания конкурсной комиссии победителем признано название "Атомная электростанция "Балхаш". Граждане чаще всего предлагали такое название для АЭС, говорится в сообщении. Отмечается, что такой выбор "также соответствует международной практике наименования атомных электростанций по географическому признаку".