ЕК повысила прогноз роста мирового ВВП до 3,1% в 2026 году

В весеннем прогнозе этот показатель составлял 2,9%

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) повысила до 3,1% прогноз роста мирового ВВП на 2025 год, следует из осеннего доклада ЕК. В весеннем прогнозе этот показатель составлял 2,9%.

Еврокомиссия также ожидает, что темпы мирового роста в 3,1% сохранятся и в 2026 году (в весеннем докладе этот показатель был на уровне 3%).

Рост ВВП США снизится до 1,8% в 2025 году по сравнению с 2,8% в 2024-м, отмечает ЕК.

Что касается ЕС, то Еврокомиссия ожидает неизменного роста ВВП в 1,4% в 2025 и 2026 годах, несмотря на планы беспрецедентных инвестиций в военную сферу.