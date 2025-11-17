Белоруссия сможет построить третий блок АЭС сама на 85-90%

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, президент РФ Владимир Путин поддержал идею его строительства

Редакция сайта ТАСС

БелАЭС © Наталия Федосенко/ ТАСС

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Белорусские специалисты могут на 85-90% самостоятельно построить третий энергоблок Белорусской атомной станции (БелАЭС). Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

"Мы готовы сами процентов на 85-90 построить эту станцию. Ну а инжиниринги, реактор - это россияне. Основные эти элементы мы возьмем у России, все остальное мы умеем делать. Нас россияне научили при строительстве этой первой станции", - сказал он.

По словам Лукашенко, президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства третьего энергоблока Белорусской АЭС. "Мы готовы построить третий блок. Отторжения у президента [России] нет абсолютно - чувствую, знаю его поддержку. У руководителя "Росатома" абсолютная поддержка. Конечно, они в этом заинтересованы, - отметил глава Белоруссии.

Говоря о компетенциях белорусских специалистов, Лукашенко обратил внимание, что они помогают россиянам в строительстве станций за рубежом. В частности, белорусские специалисты трудятся на строительстве АЭС в Венгрии и Египте. "В России сегодня дефицит кадров, как и у нас. Но у нас есть эти специалисты, и вот три тыс. работают с вашими (российскими - прим. ТАСС) ребятами на объектах. Это вы нам технологии передали и научили нас этому", - подчеркнул он.

Ранее вице-премьер республики Виктор Каранкевич сообщил, что в Белоруссии приняли решение о возведении третьего энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Оба процесса - сооружение третьего энергоблока на БелАЭС и исследование площадки в Могилевской области как возможного места размещения второй АЭС - будут идти параллельно, пояснил он. В конце прошлой недели Лукашенко и президент РФ Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора развитие двусторонних отношений, в частности затронули вопрос строительства нового энергоблока на БелАЭС.

Первая атомная станция Белоруссии - БелАЭС - была возведена в районе города Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок станции был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Второй энергоблок включен в объединенную энергосистему страны в мае 2023 года, введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября того же года.