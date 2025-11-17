Путин отметил вклад ФНПР в защиту интересов работников

Федерация независимых профсоюзов России многое делает и по контролю за охраной труда, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) действует эффективно, защищая права и интересы работников, указал президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым.

"ФНПР у нас - ведущее профсоюзное объединение, самое крупное и, наверное, наиболее эффективно работающее: 44, по-моему, отраслевых общероссийских профсоюзов и почти 20 млн членов профсоюзов - 18,8. Это и работающие люди, и учащиеся средних и высших учебных заведений. Выполняет важнейшую государственную функцию, просто важнейшую - по защите прав, интересов работников. И многое делает по контролю за охраной труда, что тоже немаловажно. Работы очень много", - указал глава государства.

Он напомнил, что ФНПР осуществляет свои функции и как партнер в трехсторонней комиссии, взаимодействует с работодателями и с правительством. "Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих. Работы действительно много. Но в этом году еще и мы отмечаем ряд юбилейных дат, насколько я помню", - указал Путин.

Черногаев подтвердил, что в 2025 году исполняется 120 лет профсоюзному движению в стране и 35 лет со дня образования Федерации независимых профсоюзов России.