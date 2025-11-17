На площадке "Бушер" в Иране задействованы около 700 специалистов из России

Первый энергоблок АЭС уже выработал 75 млрд кВт⋅ч, отметил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 700 российских специалистов задействованы в проекте по строительству атомной электростанции "Бушер" в Иране, где сегодня возводятся два новых энергоблока мощностью 1 тыс. МВт каждый. Об этом сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"На сегодняшний день около 3 000 специалистов на площадке [АЭС "Бушер"], из них порядка 700 - это граждане России, одни из лучших наших [специалистов]", - отметил Лихачев в интервью телеканалу "Россия-1".

По его словам, первый энергоблок АЭС "Бушер" уже выработал около 75 млрд кВт⋅ч. "Мы поставляем топливо, мы производим сервисное обслуживание", - добавил глава госкорпорации, подчеркнув, что первый блок является одним из ключевых элементов энергосистемы Ирана.