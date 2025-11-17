РЖД в новогодние праздники назначат более 700 дополнительных рейсов поездов

Всего с 26 декабря по 12 января в поездах дальнего следования будет предложено более 5,5 млн мест

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) назначат более 700 дополнительных рейсов поездов дальнего следования на новогодние праздники, говорится в сообщении РЖД.

"Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например: из Москвы в Адлер, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Воронеж, Ярославль, Челябинск, Оренбург, Уфу, Ульяновск, Волгоград, Астрахань и другие города", - сказано в сообщении.

Также будут назначены рейсы из Санкт-Петербурга в Москву, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Архангельск, Ярославль, из Екатеринбурга, Тюмени и Перми в Котлас, между Самарой и Адлером, Нижним Новгородом и Кировом, Ростовом-на-Дону и Кисловодском и по другим направлениям.

"Всего с 26 декабря по 12 января в поездах дальнего следования будет предложено более 5,5 млн мест, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении. Пиковыми датами отправления пассажиров в праздники могут стать 30 декабря и 11 января.

В РЖД рассказали, что в праздничные дни будут курсировать почти два десятка туристских поездов, в том числе "Зимняя сказка", "По Золотому кольцу", "В Карелию", "Рускеальский экспресс", "Жигулевские выходные", "Мороз-экспресс", "Уральский экспресс" и т.д.

"Приобрести билеты и узнать подробности можно онлайн на нашем сайте, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД пассажирам", а также в кассах",- сообщили в холдинге.