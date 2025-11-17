"Россети": магистральный сетевой комплекс готов к отопительному сезону

В числе приоритетных задач - обеспечение высокого уровня надежности работы инфраструктуры, подчеркнули в компании

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров на совещании с руководством филиалов - МЭС подвел итоги деятельности компании по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) за 10 месяцев 2025 года, а также отметил готовность магистрального комплекса к отопительному сезону. Все филиалы в срок получили соответствующие паспорта. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

По оперативным данным, наименьший уровень удельной аварийности за период января - октября 2025 года зафиксирован в Южном предприятии МЭС Урала, Карельском предприятии МЭС Северо-Запада и Кузбасском предприятии МЭС Сибири, отметили в компании. Кроме того, Муров выделил новосибирское АО "Электромагистраль", которое постепенно повышает надежность до стандартов группы "Россети".

Также на совещании рассматривались итоги деятельности по технологическому присоединению, вопросы производственной безопасности, реализация кадровой политики, научно-техническая сфера, обеспечение защиты инфраструктуры.

Особое внимание было уделено исполнению инвестпрограммы. "С начала года компания реализовала несколько масштабных проектов - завершила реконструкцию подстанций Тувинского энергокольца, построила крупный транзит в Забайкалье, ввела в работу сетевые мощности в Якутии и др. Новые пуски планируются до конца года", - добавили "Россети". Муров подчеркнул, что несмотря на большой объем запланированной на IV квартал работы, все МЭС должны завершить проекты в срок.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 42 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.