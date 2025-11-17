КПРФ внесла законопроект об отмене моратория на проверки УК

Целью документа является установление процедуры возобновления плановых проверок управляющих организаций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. КПРФ предлагает установить процедуру отмены моратория на проверки компаний, управляющих многоквартирными домами. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов, а также депутаты фракции партии в ГД.

В России постановлением правительства с 10 марта 2023 года введен мораторий на плановые проверки, который распространяется на все виды бизнеса, включая управляющие компании. Он был продлен до 2030 года.

Целью законопроекта является установление процедуры возобновления плановых проверок управляющих организаций, отмечается в сопроводительных материалах к документу. Изменения предполагается внести в статью 20 Жилищного кодекса РФ.

"В случае установления временных ограничений на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении государственного жилищного надзора <...> в отношении юридических лиц <...> или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами <...>, данные ограничения прекращают свое действие <...> в случае: поступления многократных обращений граждан и организаций, органов государственной власти", - говорится в законопроекте.

В последнее время произошел резкий рост числа жалоб жильцов многоквартирных домов на некачественное предоставление коммунальных услуг, а также ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, отмечается в сопроводительных материалах.