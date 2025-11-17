Финская компания ICEYE планирует передавать спутниковые данные Европе

Аэрокосмическая организация с 2022 года заключила контракты с вооруженными силами Нидерландов, Польши, Португалии и Финляндии

СТОКГОЛЬМ, 17 ноября. /ТАСС/. Финская аэрокосмическая компания ICEYE рассматривает возможность передачи Европе доступа к своим спутниковым данным. Об этом еженедельнику Defense News заявил вице-президент компании Йост Элстак.

Компания все чаще привлекает новых клиентов из сферы обороны и интегрируется в поток обмена военной информацией в Европе, отметил Элстак.

По его мнению, интерес Европы к сотрудничеству с ICEYE возрос после начала украинского кризиса в 2022 году. Отказ США от обмена разведанными с Украиной в марте 2025 года показал необходимость создания для европейских стран собственного доступа к космической разведке. С того момента финская компания заключила контракты с вооруженными силами Нидерландов, Польши, Португалии и Финляндии.

ICEYE специализируется на производстве так называемых спутников SAR (радиолокационное синтезирование апертуры). Снимки передаются в том числе ВСУ. Компания позиционирует себя как мирового лидера в области спутниковых операций. На сегодняшний день финская компания вывела на орбиту 54 спутника с радарами.