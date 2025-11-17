Минск на заседании премьеров стран ШОС намерен поднять вопрос односторонних санкций

Кроме того, Белоруссия заинтересована в создании независимого финансового института

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на предстоящем во вторник в Москве заседании глав правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерен поднять вопрос односторонних санкций и барьеров в экономике. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел республики Сергей Лукашевич.

"Конечно, нам интересна интеграция интеграций. Мы выступаем против создания искусственных барьеров. Мы будем говорить о том, что санкции, односторонние меры не способствуют росту экономического развития как отдельных стран, так и целых регионов", - сказал он. Видеофрагмент его выступления опубликован пресс-службой белорусского правительства.

Кроме того, Минск заинтересован в создании независимого финансового института. "Мы не хотим, чтобы политические передряги как-то влияли на экономическое развитие и в том числе на решения финансовых институтов - то, что мы сегодня наблюдаем", - пояснил Лукашевич.

По его словам, премьер республики затронет и вопрос развития туристического потенциала в рамках ШОС. "Мы будем говорить о промышленной кооперации в рамках организации. И, безусловно, о снижении транспортных барьеров и объединении нас в общую большую логистическую транспортную систему, где товары от Бреста до самой крайней точки ШОС будут доставляться с наибольшей скоростью без каких-либо ненужных барьеров", - отметил первый замглавы МИД.

Правительственная делегация Белоруссии во главе с Александром Турчиным в понедельник прибыла в Москву с рабочим визитом. Заседание Совета глав кабинетов министров стран ШОС пройдет в узком и расширенном составах.