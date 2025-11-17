Эксперты: дивидендная доходность ДОМ.РФ по итогам 2025 г. может составить 13-14% годовых

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Дивидендная доходность по акциям ДОМ.РФ по итогам 2025 года может составить 13-14% годовых при размещении до 30 млрд рублей Об этом заявили опрошенные ТАСС эксперты. Также они подчеркнули, что предполагаемый размер размещения может составить не менее 20 млрд рублей

"Потенциальная дивидендная доходность зависит от итоговых параметров размещения (как цены, так и количества акций). Ранее компания озвучивала потенциальный объем размещения в 20-30 млрд рублей, при этом максимально возможный объем с учетом зарегистрированного количества акций - до 50 млрд рублей При размещении до 30 млрд рублей дивидендная доходность по итогам 2025 года составит 13-14% к цене размещения по нашим оценкам", - отмечает аналитик "Ренессанс капитал" Андрей Мелашенко.

По словам руководителя управления инвестиционно-банковской деятельности "ВТБ капитал трейдинг" Марии Хабаровой, предполагаемый размер IPO составляет не менее 20 млрд рублей. "Это крупнейшее IPO российской компании с 2021 года, и такой масштаб, вместе с широким аналитическим покрытием, по нашему ожиданию, обеспечит комфортный уровень ликвидности после выхода на биржу", - отметила она.

При этом Мелашенко отмечает, что озвученные компанией параметры (1 650-1 750 рублей за акцию) соответствуют оценке "pre-money" на уровне 0,64-0,68 к балансовой стоимости по итогам третьего квартала 2025 года. "С учетом прогноза на четвертый квартал 2025 года мультипликатор составляет 0,61-0,65. Это предполагает дисконт к "Сберу", как наиболее подходящему ориентиру. Компании достаточно близки с точки зрения финансовых показателей: рентабельность собственного капитала около 20%, коэффициент соотношения операционных расходов к доходам около 30%, достаточность капитала группы около 13,5%. Дивидендная политика предусматривает распределение 50% чистой прибыли", - заключил Мелашенко.

"К моменту начала сбора заявок компания получила уведомления о намерении приобрести акции в IPO на сумму более 10 млрд рублей от ряда якорных инвесторов. Такой интерес со стороны крупных профучастников - сильный сигнал рынку и подтверждение того, что ценовой диапазон подтвержден профессиональными институциональными инвесторами. Динамика первых часов сбора заявок подтверждает устойчивый интерес к бизнес кейсу: книга заявок была покрыта по верхней границе диапазона уже в первый день", - подчеркнула Хабарова.

В то же время аналитик банка "Синара" Ольга Найденова высказала мнение, что ценовые уровни, предложенные компанией, привлекательны. "По моим оценкам, они соответствуют 0,61-0,65 к балансовой стоимости с учетом прогноза на 2025 год и предполагают дисконт к акциям сопоставимых компаний. Дивидендная доходность будет зависеть от объема допэмиссии, но даже если компания разместит 10% от увеличенного количества акций, она будет не ниже 13% при заданном ценовом диапазоне IPO", - заключила она.

Об IPO ДОМ.РФ

Ранее книга заявок на первичное размещение акций ДОМ.РФ была покрыта по верхней границе диапазона. Ценовой диапазон для предварительного сбора заявок в рамках IPO ДОМ.РФ установлен на уровне 1 650 -1 750 рублей за акцию. Предварительный сбор заявок на участие в размещении проходит с 10:00 мск 14 ноября по 19:00 мск 19 ноября.

Ранее компания объявила о намерении провести в ноябре первичное публичное размещение (IPO) акций на Московской бирже. Инвесторам предложат исключительно акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии компании. Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса, указывается в сообщении. Правительство РФ как действующий акционер ДОМ.РФ не намерено продавать акции в рамках размещения, сохранив мажоритарную долю в капитале.

Мосбиржа допустила обыкновенные акции ДОМ.РФ к торгам с 20 ноября 2025 года. Акции получат тикер DOMRF и первый уровень листинга.