В ОП РФ предложили расширить полномочия финансового омбудсмена

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб отметил, что расширение полномочий финансового омбудсмена является желанием граждан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сфера деятельности института финансового омбудсмена должна быть расширена, это усилит роль досудебных инстанций в решении вопросов, связанных с защитой прав потребителей. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб в ходе общественных слушаний инициатив по внесению изменений в закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", которые прошли в ОП.

"Считаю, что надо расширять компетенцию института финансового уполномоченного. Это надо и потребителям, в частности, туристических, социальных услуг, услуг ЖКХ, микрофинансовых организаций и страховых компаний. Я считаю, что это очень хороший институт и он себя уже проявил в защите прав потребителей", - сказал Гриб.

Он отметил, что расширение полномочий финансового омбудсмена - это желание граждан. "Служба работает эффективно, поэтому ей надо поручать больше дел. Это и снизит нагрузку и на судебную систему и, главное, повысит защиту прав граждан", - сказал Гриб. Он отметил, что институт финансового уполномоченного состоялся за небольшой период своего существования.

Как отметил в ходе слушаний главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, служба является востребованной. "Миллионный предел по количеству рассмотренных обращений потребителей финансовых услуг мы в 2025 году преодолеем. Это достаточно существенный вклад как в защиту прав потребителей, так и в освобождение судебной системы от рассмотрения однотипных дел с не самым большим объемом имущественного спора, которое было решено передать в досудебный порядок урегулирования независимому, негосударственному органу, по сути институту саморегулирования для того, чтобы в такой форме можно было рассматривать, не доводя до судов, обращения потребителей финансовых услуг", - сказал он.

Практика работы службы показала, что решения уполномоченного признаются финансовыми организациями, в случае их обжалования они подтверждаются в суде, при этом расходы на содержание аппарата уполномоченного идут не из федерального и регионального бюджетов, тем самым облегчая выполнение задач государству.

Инициативы по улучшению работы службы

В ОП в ходе слушаний был представлен и поддержан текст изменений в Гражданско-процессуальный Кодекс (ГПК) РФ, касающийся вопросов работы Службы финансового уполномоченного. Поправки подготовлены самой службой и направлены на разрешение выявленных более чем за шесть лет деятельности по рассмотрению обращений потребителей финансовых услуг проблемных вопросов.

В частности, предлагается дополнить федеральный закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" правом финансового омбудсмена самостоятельно определять предмет и основание имущественного спора, удовлетворять требования потребителя в размере большем, чем было заявлено в его обращении. Предполагается, что это позволит потребителям финансовых услуг быстрее восстановить свои нарушенные права.

Как сообщил ТАСС член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, после обсуждения в палате планируется юридико-техническая "дошлифовка" документа с учетом высказанных замечаний и предложений для внесения в Госдуму.

Он пояснил, что финансовый уполномоченный осуществляет обязательное досудебное рассмотрение требований потребителей финансовых услуг к страховым, микрофинансовым, кредитным организациям, ломбардам, кредитным потребительским кооперативам и негосударственным пенсионным фондам. При этом предложенные поправки регулируют особенности рассмотрения судами дел, связанных с несогласием с решением финансового омбудсмена. "В случае несогласия с решением финансового уполномоченного финансовая организация вправе обратиться в суд для его обжалования. Если не согласен потребитель, то также он может заявить свои требования финансовой организации в судебном порядке", - отметил Машаров.

Член комиссии ОП уточнил, что в настоящее время отсутствует специальное регулирование, определяющее процессуальные особенности рассмотрения судами дел с участием финансового уполномоченного, если потребитель или организация не согласны с его решением.

По его словам, этот пробел в законодательстве "препятствует надлежащей реализации задач, возложенных законодателем на службу финансового уполномоченного". Инициатива предусматривает дополнение ГПК новым подразделом, устанавливающим особенности производства по делам, связанным с несогласием с решением финансового уполномоченного, в рамках которого определяется специфика рассмотрения таких дел.