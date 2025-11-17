Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции девелопера "ПИК"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник снизился на 0,6%, до 2 510,64 пункта, долларовый индекс РТС также опустился на 0,6% - до 974,86 пункта. Курс юаня снизился незначительно, до 11,37 рублей.

"На старте недели индекс Мосбиржи торговался в минусе чуть выше 2 500 пунктов. Инвесторов продолжают беспокоить геополитическая неопределенность, угроза вторичных санкций США к торговым парнтерам РФ, а также судьба зарубежных активов "Лукойла", акции которого сегодня теряли более 3%. Курс рубля и цены на нефть - без значимых изменений", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции девелопера "ПИК" (+10,8%), скорее всего, по причине отказа акционеров компании одобрить на внеочередном собрании решение совета директоров об обратном сплите акций, которое ранее было воспринято инвесторами очень негативно", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались бумаги производителя автомобилей "Соллерс" (-6,2%), возможно, после недавнего роста.

Прогноз на 18 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 18 ноября - 2 500-2 580 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-83 рубля, юаня - 11,2-11,6 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, во вторник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 80-82 рубля, 93-95 рублей и 11,1-11,6 рубля, соответственно.