Предлагаемая МВФ Украине программа финансирования меньше, чем ожидали в Киеве

Международный валютный фонд заложил на нее около $8 млрд на четыре года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд начал переговоры с Киевом о новой программе финансирования, ее объем составляет около $8 млрд, это меньше, чем рассчитывали киевские власти. С таким заявлением выступила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

"Общий объем программы, которую МВФ предлагает Украине, - около $8 млрд на четыре года. Это меньше, чем мы ожидали и чем нам нужно", - написала Пидласа в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), отметив тем не менее, что программа фонда - ключ к получению финансирования от других партнеров.

Она уточнила, что решение МВФ о запуске программы ожидается в январе, тогда же должна быть осуществлена первая выплата. При этом предварительным действием, которое необходимо выполнить для старта программы, является принятие бюджета на 2026 год в рамках согласованного с МВФ дефицита.

Действующая программа Украины с МВФ рассчитана на 2023-2027 годы, однако премьер-министр Украины Юлия Свириденко обратилась в фонд с инициативой разработать новую программу, аргументируя это продолжающимся военным конфликтом.

Для получения финансирования Киев должен выполнять определенные обязательства - так называемые структурные маяки. Средства от МВФ поступают отдельными траншами после ревизии исполнения этих условий. Эксперты фонда оценивают выполнение Киевом условий меморандума об экономической и финансовой политике, в частности исполнение бюджета, состояние международных резервов и проведение реформ. Последние несколько ревизий проходили напряженно из-за задержек со стороны Киева в выполнении структурных маяков. Несколько раз это приводило к тому, что эксперты фонда уменьшали размер очередного транша.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. Сейчас в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы, и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В то же время западные партнеры, в том числе МВФ, настаивают, чтобы власти страны искали новые источники самофинансирования.