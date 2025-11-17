В Калининградской области намерены ввести упрощенную систему налогообложения

В случае принятия законопроекта налоговый режим начнет действовать с 1 января 2026 года

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Исполнительные власти Калининградской области предложили с 1 января 2026 года ввести в регионе автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Об этом говорится в сообщении областного правительства.

"Соответствующий законопроект, предложенный правительством, 17 ноября обсудили депутаты постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам в Законодательном собрании Калининградской области. Законопроект <...> направлен на улучшение условий ведения бизнеса для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей", - сказано в сообщении. В случае принятия законопроекта на заседании Заксобрания новый налоговый режим начнет действовать с 1 января 2026 года.

Специальный налоговый режим предусматривает облегченные условия для субъектов малого предпринимательства, которые соответствуют ряду требований. Так, численность сотрудников не должна превышать пять человек, а годовой доход - 60 млн рублей; остаточная стоимость основных средств организаций ограничена суммой до 150 млн рублей, расчетные счета должны быть открыты исключительно в уполномоченных банках, а заработная плата сотрудникам должна выплачиваться только в безналичной форме.

Налогоплательщики, выбравшие объект налогообложения "доходы", будут уплачивать налог по ставке 8%, выбравшие объект "доходы минус расходы" - по ставке 20%. При этом бизнес полностью освобождается от уплаты НДС и взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Основные преимущества нового налогового режима - автоматический расчет налогов и значительное сокращение отчетности, отметили в правительстве региона.

Для налогоплательщиков АУСН отсутствует обязанность вести книгу учета доходов и расходов, предоставлять налоговую декларацию, а также самостоятельно рассчитывать налог. Расчеты производятся автоматически, уведомление формирует налоговая служба на основе банковских данных.

Ближайшее заседание Заксобрания Калининградской области назначено на 19 ноября.