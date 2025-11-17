В Смоленске до 2028 года построят распределительный комплекс РВБ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Логистический распределительный центр объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ (РВБ) построят в Смоленске до 2028 года, его площадь составит 180 тыс. кв. м. Об этом по итогам встречи с гендиректором Wildberries Татьяной Ким сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

"До 2028 года на территории Смоленска будет построен современный распределительный комплекс общей площадью 180 тыс. кв. м. Он предназначен для хранения, упаковки и распределения товаров. Сейчас на площадке ведутся работы по планировке и строительству фундамента", - написал он.

Реализация логистического проекта уже оказывает позитивное влияние на региональную экономику. Так, на платформе представлено свыше 4 тыс. товаров смоленских производителей. По словам губернатора, за 10 месяцев 2025 года продажи на маркетплейсе по региону увеличились на 36%, за этот же период совокупные продажи всех смоленских продавцов увеличились на 61% и составили почти 50 млрд рублей.

В Заднепровском районе Смоленской области строится новая автомобильная дорога, которая соединит распределительный комплекс с Минским шоссе и пройдет в обход населенных пунктов. На сегодняшний день идут работы по устройству земельного полотна, прокладке коммуникаций, подготовке к следующим этапам строительства. Запустить движение планируется в мае 2026 года.

Как отметил Анохин, дальнейшее развитие сотрудничества с компанией РВБ позволит малому и среднему бизнесу в Смоленской области существенно снизить логистические затраты, ускорить доставку товаров покупателям и расширить географию продаж.