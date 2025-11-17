Дума рассмотрит в втором чтении проект бюджета на 2026-2028 годы

К документу подано 715 поправок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании 18 ноября рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, проекты бюджетов внебюджетных фондов, поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы. В случае принятия документов во втором чтении планируется, что Госдума рассмотрит их в третьем чтении на заседании 20 ноября.

К проекту бюджета было подано 715 поправок. Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил 583 поправки правительства, также рекомендованы к принятию поправки от трех фракций: "Единая Россия" - 9 поправок, "Новые люди" - 3 поправки, ЛДПР - 1 поправка. Поправки депутатов касаются перераспределения между регионами и госпрограммами средств в объеме 174 млрд рублей.

Одной из поправок, внесенной депутатами и сенаторами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко по инициативе "Единой России", предполагается увеличение финансирования Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" - благодаря внесенной поправке общий объем финансирования фонда на 2026-2028 годы превысит 50 млрд рублей.

На комплексное развитие сельских территорий поправками "Единой России" предлагается дополнительно направить почти 12 млрд рублей, это позволит реализовать проекты в более чем 50 агломерациях. Также дополнительные средства будут направлены на приоритетные направления малого агробизнеса, на льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей, на субсидии РЖД для установки льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции, на субсидии Росагролизингу. МСП банку в 2026-2028 годах дополнительно выделяется по 1 млрд рублей в год на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам, предоставленным в 2022-2028 годах высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП и малым технологическим компаниям.

Поправками правительства предлагается дополнительно распределить 11 трансфертов, 8 из которых новые, и 3 субсидии, нераспределенные к первому чтению. Объем поддержки субъектов РФ в 2026 году с учетом поправок увеличится на 37,1 млрд рублей и составит 3,6 трлн рублей. В 2027 году трансферты вырастут на 43,6 млрд рублей - до 3,8 трлн рублей, в 2028 году - на 44 млрд рублей и составят 4,1 трлн рублей. Суммарно за три года из федерального бюджета планируется направить регионам для выполнения их обязательств свыше 11 трлн рублей, сообщили ранее в Минфине.

Порог УСН будет снижаться поэтапно

В ходе подготовки ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета была одобрена поправка правительства о поэтапном переходе к снижению порога доходов для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения (УСН). Предложено скорректировать нижний порог с 10 млн рублей до 20 млн рублей в 2026 году и сделать это решение более плавным, обеспечив снижение порога в 2027 году до 15 млн рублей, в 2028 году до 10 млн рублей. Как пояснил ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, также будут продлены меры поддержки налогоплательщиков, срок действия которых истекает в 2025 году. Кроме того, в поправках учтены некоторые предложения бизнеса по совершенствованию законодательства РФ о налогах и сборах, которые позволят устранить выявленные проблемы в правоприменительной практике, сказал Макаров.

Поправки сохраняют освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение.

Также будет сохранено право применения патентной системы налогообложения (ПСН) в сфере стационарной торговли и оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов. Для плательщиков УСН предусмотрен расширенный перечень расходов, учитываемых при определении налоговой базы. Предусмотрен мораторий на привлечение к ответственности налогоплательщиков, применяющих УСН и впервые ставших в 2026 году налогоплательщиками НДС, которые впервые в этом периоде допустили нарушение исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.

Кроме того, комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, выравнивающую ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со ставками, применяемыми для налоговых резидентов России. "В соответствии с нормами статьи 73 договора о ЕАЭС они будут облагаться по общей ставке от 13% до 22%, а не как у иностранцев в размере 30%", - говорил ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Помимо этого, Минфин России исключил из поправок в Налоговый кодекс норму о выемке документов при проведении налогового мониторинга. В числе прочих комитет одобрил поправку, которая вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор. Как пояснял Сазанов, доходы в федеральный бюджет РФ от технологического сбора составят около 218 млрд рублей в 2026-2028 годах. Поправки также продлевают действие ряда норм, смягчающих для бизнеса последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения.

Также во втором чтении будет рассмотрен законопроект об увеличении в 2026 году минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей. Как отмечается в пояснительной записке к документу, реализация положений законопроекта будет способствовать повышению заработной платы около 4,6 млн работников.