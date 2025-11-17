АЭС "Эд-Дабаа" в Египте готовят к установке корпуса реактора первого энергоблока

В торжественной церемонии примет участие гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. АЭС "Эд-Дабаа", сооружаемую в Египте российской госкорпорацией "Росатом", готовят к установке корпуса реактора первого энергоблока - "сердца" электростанции. В торжественной церемонии 19 ноября, как ожидается, примет участие гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Корпус реактора представляет собой ключевой элемент реакторной установки, внутри которой размещается активная зона и происходит управляемая ядерная реакция. Он обеспечивает герметичность, выдерживает высокие давление и температуру, а также гарантирует безопасность и надежность работы энергоблока.

Корпус реактора первого энергоблока "Эд-Дабаа" был доставлен в Египет по морю и 24 октября перевезен на стройплощадку. Он был изготовлен на заводе "Ижора" машиностроительного дивизиона Росатома. На последних этапах производства присутствовали представители египетского Управления по атомным электростанциям - заказчика и будущей эксплуатирующей организации АЭС "Эд-Дабаа", чиновники должны были убедиться в том, что все требования к технологическим процессам и качеству реактора были соблюдены.

На фоне подготовки к установке корпуса реактора Министерство труда Египта объявило о дополнительном наборе рабочих для возведения АЭС: в настоящий момент на стройплощадке "Эд-Дабаа" открыты еще около 4,5 тыс. вакансий, включая арматурщиков, опалубщиков, электросварщиков и плотников-бетонщиков.

АЭС "Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте. Она строится в городе Эд-Дабаа провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС состоит из 4 энергоблоков мощностью по 1 200 МВт каждый, оснащенных российскими водо-водяными реакторами класса ВВЭР-1 200 поколения III+, которые являются новейшими технологиями. АЭС "Эд-Дабаа" строится в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года.

В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона не только построит электростанцию, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока ее эксплуатации, а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала АЭС на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых 10 лет работы станции. Кроме того, российская сторона в рамках отдельного контракта построит специальные хранилища и предоставит контейнеры для отработавшего ядерного топлива.