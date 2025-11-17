Трамп считает, что инвестиции в США к концу года превысят $20 трлн

Президент Соединенных Штатов уверен, что приток вложений в страну по большей части обусловлен пошлинами

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что США смогут к концу 2025 года привлечь инвестиции в размере более $20 трлн. Об этом он заявил 17 ноября, выступая в Белом доме.

"В нашу страну вложили более $17 трлн за девять месяцев, - сказал Трамп. - Сейчас этот показатель почти достиг $18 трлн. А к концу года в нашу страну инвестируют около $20-21 трлн". "Это в 10 раз больше, чем когда-либо инвестировали в какую-либо страну. И это по большей части обусловлено пошлинами", - добавил американский лидер.

Трамп в сентября заявил, что введенные им пошлины позволят привлечь в этому году в США инвестиции в размере более $17 трлн. Американский лидер ранее неоднократно выражал уверенность в том, что введенные им новые пошлины в отношении продукции других стран вынуждают бизнес переносить производственные мощности на территорию США.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении некоторых стран.