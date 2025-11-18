В КНР заявили о стремлении к сотрудничеству с Россией по инвестициям

Пекин также заинтересован в наращивании поставок российской сельскохозяйственной и пищевой продукции, сообщил премьер Госсовета Ли Цян

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Китай стремится к активизации сотрудничества с Россией не только в энергетике, но также в инвестиционной сфере и в области сельского хозяйства. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Китай готов углублять сотрудничество с Россией в таких областях, как инвестиции, энергетика и сельское хозяйство", - приводит агентство Xinhua слова Ли Цяна, который 17 ноября в Москве провел встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как уточнил премьер Госсовета, КНР заинтересована в наращивании поставок высококачественной российской сельскохозяйственной и пищевой продукции. Он выразил надежду, что Москва будет создавать еще больше благоприятных возможностей для китайских инвесторов, продвигающих сотрудничество с Россией.