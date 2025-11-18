"Известия": на "Госуслугах" появится сервис по измерению скорости интернета

Он станет доступен в декабре

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сервис для измерения скорости интернета появится в приложении "Госуслуги". Об этом сообщил газете "Известия" источник в Минцифры РФ.

По данным издания, сервис станет доступен в декабре 2025 года, он будет работать на базе отечественного программного обеспечения "Мегабитус", интегрированного в госпортал. Отмечается, что это первый подобный измерительный сервис, запускаемый на одном из самых популярных российских госпорталов.

Как уточняет газета, с помощью нового сервиса пользователи смогут на смартфоне измерять скорость доступа в интернет и время задержки передачи данных (ping).

В пресс-службе МТС изданию сообщили, что государство, граждане и бизнес заинтересованы во внедрении отечественного сервиса. Также в МТС подчеркнули важность того, чтобы отображаемые в нем данные были корректными и проверяемыми.