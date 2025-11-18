"Известия": производители стройматериалов просят продлить льготу на их перевозку

Отмена льготы в 2026 году может привести к росту цены на эту услугу на 16%, что отразится на стоимости строительства, сказано в документе, направленном вице-премьеру Марату Хуснуллину

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Производители попросили правительство не отменять льготу на перевозку стройматериалов, поскольку это может привести к росту цен на строительство. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, производители стройматериалов направили вице-премьеру Марату Хуснуллину просьбу о продлении льготы на перевозку материалов на 2026 год. Согласно документу, отмена льготы в 2026 году может привести к росту цены на эту услугу на 16%, что отразится на стоимости строительства.

"В настоящее время отрасль сталкивается с серьезными вызовами, один из которых - системное увеличение транспортных расходов, связанных с перевозкой строительных материалов ж/д транспортом", - подчеркивается в документе. Там сказано, что рост ж/д тарифов ущемляет интересы отечественных производителей и потребителей строительных материалов, снижает их конкурентоспособность на внутреннем рынке и создает угрозу импортозамещению, а это противоречит стратегическим задачам России.

Кроме того, в документе отмечается, что отмена льготы угрожает конкурентоспособности отечественного производства. Так, рост транспортных расходов даст преимущество зарубежным поставщикам (КНР, Турция, Иран, Казахстан, Белоруссия и др.), активно использующим меры господдержки.