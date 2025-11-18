Telegraph: Украина не получила деньги от продажи "Челси" из-за суда Абрамовича

В ноябре 2022 года на острове Джерси было открыто расследование по делу об источниках происхождения состояния предпринимателя

Роман Абрамович © Артем Геодакян/ ТАСС

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Средства от продажи английского футбольного клуба "Челси", которым владел подпавший под британские санкции бизнесмен Роман Абрамович, не были переведены на Украину из-за судебного процесса с участием предпринимателя на острове Джерси. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Абрамович был внесен в санкционный список Соединенного Королевства 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после чего его активы в Великобритании были заморожены. В апреле того года Королевский суд Джерси - владения британской короны - вынес официальное постановление о заморозке активов, связанных с бизнесменом, на сумму $7 млрд (£5,3 млрд).

Власти острова тогда заявили, что Абрамович является подозреваемым в уголовном расследовании. Однако, как отметило издание, спустя несколько месяцев сотрудники полиции признали незаконными обыски, проведенные в принадлежащих предпринимателю помещениях. Тем не менее в ноябре 2022 года на Джерси было открыто расследование по делу об источниках происхождения состояния Абрамовича. При этом в отношении бизнесмена не были выдвинуты какие-либо обвинения.

Как подчеркнула газета, Абрамович через суд пытался добиться закрытия дела, объясняя свою позицию тем, что в 2016 году власти Джерси лично убеждали его перевести свои активы на остров и признавали чистыми его финансовые источники. Издание назвало победой предпринимателя тот факт, что на прошлой неделе суд Джерси постановил опубликовать переписку чиновников острова и британского правительства с представителями Абрамовича.

Отмечается, что суд Джерси обязал местное правительство возместить предпринимателю судебные расходы, охарактеризовав как "чрезвычайные" действия властей, удаливших часть информации о прошлых контактах с Абрамовичем. Судья Дэвид Майкл Кадин назвал "неразумным поведение ответчиков в лице правительства Джерси". Издание добавило, что в начале года предпринимателю было выдано разрешение на подачу иска против властей Джерси с обвинением в преступном сговоре из-за расследования против него.

Камень преткновения

Источники The Daily Telegraph, близкие к правительству Великобритании, признали, что это дело неоднократно обсуждалось в ходе дискуссий о переводе средств от продажи "Челси" на Украину. По данным газеты, адвокаты Абрамовича настаивают на том, что для дальнейших переговоров по этой теме сперва необходимо урегулировать судебный вопрос.

Газета указала, что изначально Абрамович просил о запрете на разглашение информации об этом судебном процессе, однако он изменил свою позицию после того, как заподозрил местные власти в сговоре. Таким образом, впервые детали процесса стали достоянием общественности.

Продажа клуба

24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу "Челси" консорциуму бизнесмена Тодда Боэли. Группа американского предпринимателя предложила за клуб £4,25 млрд ($5,6 млрд по текущему курсу). Из них £2,5 млрд должно было быть выплачено за сам клуб, еще £1,75 млрд - вложено в его развитие.

25 мая 2022 года британское правительство выдало специальную лицензию, которая позволила Абрамовичу продать принадлежавшую ему команду. Условием выдачи лицензии было то, что сам предприниматель не получит вырученные за клуб деньги. При продаже "Челси" Абрамович указывал, что направит в специальный благотворительный фонд для помощи пострадавшим от конфликта на Украине "все чистые доходы" от продажи "Челси".

Как сообщала газета The Times, их размер может составить £923 млн вместо £2,35 млрд, как предполагалось ранее. Дело в том, что бизнесмен отказался списывать кредиты в размере £1,5 млрд, предоставленные компании Fordstam, на которую был зарегистрирован клуб. В опубликованном в октябре финансовом отчете Fordstam, проанализированном The Times, говорится, что компания должна £1,4 млрд зарегистрированной на острове Джерси фирме Camberley International Investments Limited, которой владеет Абрамович. Таким образом, более половины средств от продажи клуба уйдет на погашение долга.

На кого потратить

Ранее еженедельная газета The Mail on Sunday сообщила со ссылкой на источники, что бизнесмен настаивает на том, чтобы средства от продажи клуба достались как украинцам, так и россиянам, которые пострадали от военных действий. Издание подчеркивало, что передача средств, по всей видимости, невозможна без соответствующего разрешения со стороны Абрамовича.

При этом британские власти - как находившиеся у власти консерваторы, так и теперь лейбористы - считают, что деньги должны пойти исключительно Украине. В марте стало известно, что правительство Соединенного Королевства рассматривает возможность обращения в суд против Абрамовича, если он не переведет средства на Украину. Впоследствии эта позиция неоднократно подтверждалась представителями британского кабмина.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за £140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.