На каждую компанию ретейла в РФ в ноябре пришлось более 100 киберинцидентов

Больше всего происшествий было связано с заражением инфраструктуры вредоносным программным обеспечением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 100 киберинцидентов испытали компании сегмента ретейл в России за две недели ноября 2025 года, сообщили ТАСС в компании RED Security (входит в МТС). Традиционно активность хакеров связана с периодом акций и распродаж.

Из сотни и более инцидентов на каждую компанию 45%, по их собственной оценке, были высококритичными, с риском остановки бизнеса на долгий период или с риском ущерба от миллиона рублей, добавили в ИБ-компании.

Число именно кибератак на ретейлеров за две недели ноября уже превысило медианные значения на 20%. Больше всего инцидентов было связано с заражением инфраструктуры вредоносным программным обеспечением - 58%.