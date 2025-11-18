Михеев: вертолет Ка-52 признается лучшим в своем сегменте рынка

Гендиректор "Рособоронэкспорта" подчеркнул, что таково "коллективное мнение большинства экспертов, в том числе из недружественных стран"

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Большинство зарубежных экспертов признают боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 лучшим в своем сегменте, сообщил ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 признан лучшим в своем сегменте рынка. Это коллективное мнение большинства экспертов, в том числе из недружественных стран. Он представлен в Дубае с новыми управляемыми ракетами Х-МД и Х-38МЛЭ для высокоточного поражения наземных и надводных объектов. Также показана доказавшая высокую эффективность в реальных боевых условиях легкая многоцелевая управляемая ракета 305Э", - сказал он.