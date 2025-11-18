Аналитики рассказали о гринвошинге на рынке "зеленой" косметики

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Почти половина (42%) товаров на российском рынке косметики имеют признаки гринвошинга - то есть вводят потребителя в заблуждение относительно "зеленых" свойств продукта. Об этом говорится исследовании, проведенном Союзом производителей органической, натуральной и экокосметики (ONE) в партнерстве с Роскачеством, выставкой InterCHARM и компанией SellMonitor (есть в распоряжении ТАСС).

Анализ 1 тыс. самых продаваемых кремов для лица и шампуней показал, что 32% товаров используют ту или иную "зеленую" риторику. Почти половина таких заявлений не соответствует критериям достоверности - в абсолютном выражении это более 1,5 млн проданных единиц продукции на сумму свыше 280 млн рублей, что эквивалентно 13,6% всей рыночной выборки, говорится в исследовании.

В 19% заявлений указывался процент натуральных компонентов без объяснения методики расчета, в 15% заявление использовались размытые формулировки, такие как "эко", "натуральный", "чистый", еще в 7% присутствуют неопределенные формулировки относительно экологичности - на продукте не указано, относится ли заявление к продукту в целом, к его упаковке, отдельному компоненту или производственному процессу.

Эксперты отметили, что в 5% случаев обнаружена ложная или неподтвержденная сертификация, когда на упаковках размещаются знаки, имитирующие настоящие экомаркировки, или указываются сертификаты, которых на самом деле нет. Выдачу обязательных свойств за уникальные преимущества нашли в 5% заявлений, например, заявления "не содержит озоноразрушающих веществ", использование которых и так запрещено законом. Заявленный натуральный состав не соответствовал критериям натуральной косметики в 3% случаях.

Почти половина (47%) всех заявлений типа "натур", "эко", "био" и 79% заявлений о проценте натуральности были признаны некорректными. Также признаки гринвошинга были обнаружены в заявлениях "Без" "Free from" (14%) и утверждениях об использовании экоупаковки (5%). Кроме того, 100% товаров, имеющих размытые формулировки в экозаявлениях, признаны гринвошингом, добавляют эксперты.

Во всей выборке из 1 тыс. товаров было найдено всего два продукта с достоверной экосертификацией. Также во время исследования не было обнаружено ложных заявлений об экопроизводстве. Все утверждения об экопроизводстве были верифицированы на сайтах и в отчетах об устойчивом развитии компаний, говорится в исследовании.

Исследование проводилось в октябре 2025 года методом контент-анализа 1 тыс. самых продаваемых с 1 января по 15 августа 2025 года косметических продуктов (500 кремов для лица и 500 шампуней) в крупнейших онлайн-ретейлерах. Во время исследования была проанализирована продукция 321 бренда российского и иностранного производства.