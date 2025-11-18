ЗАЭС: риск инцидента на станции исключит только прекращение атак ВСУ

Этой осенью станция пережила самый длительный период одновременного отключения обеих ЛЭП

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС можно будет исключить только после полного прекращения атак Вооруженных сил Украины на станцию и объекты ее инфраструктуры, включая линии внешнего энергоснабжения. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Вечером 14 ноября одна из двух высоковольтных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС - "Днепровская" - была отключена из-за срабатывания автоматической защиты. Собственные нужды станции обеспечены второй линией "Ферросплавная-1". Источник отключения неизвестен, но он находится на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. ЧП произошло в день встречи в Калининграде гендиректора Росатома Алексея Лихачева с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, на которой шла речь о ситуации на ЗАЭС.

"Ключевое и первоочередное условие - это прекращение атак на станцию и ее объекты со стороны Вооруженных сил Украины. Только так можно гарантировать бесперебойную работу линий электропередачи и исключить риск ядерного инцидента", - сказала Яшина.

Этой осенью станция пережила самый длительный период одновременного отключения обеих ЛЭП, то есть полного блэкаута. 30 дней ЗАЭС работала на резервных дизель-генераторах. По итогам встречи в Калининграде Гросси заявил, что за всю историю коммерческой эксплуатации атомных электростанций в мире отключения от внешнего энергоснабжения на столь длительный период времени не было никогда. При этом Лихачев подчеркнул, что этот период с 23 сентября по 23 октября стал очень тяжелым для ЗАЭС.

Внешнее энергоснабжение атомной станции по обеим высоковольтным линиям удалось восстановить 8 ноября благодаря установленному при участии МАГАТЭ временному режиму локального прекращения огня. Сразу же после завершения работ ВСУ возобновили обстрелы района расположения ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.