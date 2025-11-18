"Авито услуги": спрос на Дедов Морозов и Снегурочек вырос более чем на 10%

Самый высокий спрос на артистов в костюмах этих героев зафиксирован в Новосибирской, Челябинской и Московской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Спрос на услуги артистов в образах Деда Мороза и Снегурочки увеличился в России осенью 2025 года на 11% и 13% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито услуги", с которым ознакомился ТАСС.

"Во второй половине октября - первой половине ноября 2025 года интерес россиян к актерам для новогодних праздников вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также наблюдается заметный рост спроса на исполнителей в образах Снегурочки (на 13%) и Деда Мороза (на 11%)", - отмечают эксперты.

По данным сервиса, во второй половине октября - первой половине ноября 2025 года заметно увеличился интерес к аниматорам, которые выступают на новогодних мероприятиях в костюмах Снегурочки: россияне искали подобных специалистов в 3,3 раза чаще. Схожую динамику спроса продемонстрировали услуги артистов в образе Деда Мороза - рост в 3,2 раза по сравнению со второй половиной сентября - первой половиной октября.

Самый высокий спрос на аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки зафиксирован в Новосибирской, Челябинской и Московской областях.