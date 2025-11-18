На востоке Китая начали строить первый блок АЭС "Чжаоюань"

Он относится к типу реакторов "Хуалун-1" - самостоятельно разработанной КНР ядерной технологии третьего поколения

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Китайская генеральная корпорация ядерной энергетики (CGN) завершила заливку первого бетона в основание ядерного острова АЭС "Чжаоюань" в восточной провинции Шаньдун. Это первая в Китае АЭС с градирней, сообщило Центральное телевидение Китая.

Первый блок относится к типу реакторов "Хуалун-1" - самостоятельно разработанной Китаем ядерной технологии третьего поколения. Всего на АЭС "Чжаоюань" планируют построить шесть таких энергоблоков.

Как ожидается, их общая установленная мощность составит около 7,2 млн киловатт. После завершения строительства АЭС сможет удовлетворить годовую потребность в электроэнергии 5 млн человек.

По итогам 2024 года в КНР насчитывалось 28 АЭС с 58 энергоблоками общей установленной мощностью 60,88 млн киловатт. В октябре 2025 года газета "Чжунго цинняньбао" сообщала, что Китае действуют 59 атомных энергоблоков мощностью 62,48 млн киловатт. Кроме того, 53 блока общей установленной мощностью 62,93 млн киловатт находятся на стадии строительства.