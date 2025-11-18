Гражданскую версию боевого FPV-дрона "Молния" впервые показали в Дубае
Редакция сайта ТАСС
ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Гражданский вариант FPV-дрона "Молния", широко применяющегося на СВО, впервые представили за рубежом в рамках Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ, передает корреспондент ТАСС.
Беспилотник представлен в рамках экспозиции "Рособоронэкспорта". Ранее в организации сообщали, что гражданская версия "Молнии" может применяться для подготовки операторов БПЛА, разведки и мониторинга в различных отраслях, поисково-спасательных операциях, оперативной доставки грузов и медицинских препаратов (до 6 кг), а также различных задач беспилотной авиации.
Выставка в Дубае проходит с 17 по 21 ноября.