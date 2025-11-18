Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов впервые с 28 октября

К 07:15 мск он ускорил снижение и находился на отметке 2 498,35 пункта

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии Московской биржи снизился почти на 0,5% и опустился ниже 2 500 пунктов впервые с 28 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:00 мск, индекс Мосбиржи терял 0,46% и находился на уровне 2 499,17 пункта.

К 07:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 498,35 пункта (-0,49%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.