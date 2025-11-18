2ГИС: в России выросло число тату-салонов

Средняя цена на татуировку - от 3 405 рублей, сообщили в картографическом сервисе 2ГИС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Почти 2,2 тыс. тату-салонов было в 16 крупнейших городах России по состоянию на октябрь, это на 11,9% больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в картографическом сервисе 2ГИС. Больше всего студий в Москве, но в Волгограде их число выросло на рекордные 40,9%.

Волгоград - абсолютный лидер по приросту тату-салонов за год, их число увеличилось до 62. Ближайшие конкуренты - Челябинск и Самара с ростом на 22,2% в обоих городах, но там салонов больше - 88 и 99 соответственно. Топ-3 по росту закрывает Казань - +20,8%, до 93 студий.

Лидер по числу студий - Москва с 569 заведениями по состоянию на октябрь, их число выросло на 10,5%. В Санкт-Петербурге таких студий 259, там их число увеличилось немного больше - на 11,2%. В топ-3 вошел Новосибирск с 138 салонами (+14%).

Ни в одном городе из анализируемых (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Волгоград, Челябинск, Самара, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону) число салонов не снизилось. В Ростове-на-Дону оно осталось на уровне 2024 года (54).

Средняя цена на татуировку в этих городах - от 3 405 рублей. Самые высокие цены - в Москве (от 4 766 рублей), Екатеринбурге (от 4 427 рублей) и Санкт-Петербурге (от 3 913 рублей), самые низкие - в Омске (от 2 397 рублей). Удалить татуировку дешевле всего в Ростове-на-Дону (от 875 рублей), дороже всего - в Воронеже (от 2 815 рублей), Санкт-Петербурге (от 2 366 рублей), Нижнем Новгороде (от 2 229 рублей).