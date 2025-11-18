Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции 177 тыс. трейдеров

Из данных площадки Coinglass следует, что большая часть ликвидаций пришлась на биткойн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 177,367 тыс. трейдеров на сумму $950,09 млн, свидетельствуют данные площадки Coinglass.

Ранее стоимость биткойна во время торгов опустилась ниже $90 тыс. впервые с 22 апреля 2025 года. По данным Binance на 07:30 мск, биткойн снижался на 5,68%, до $89,99 тыс., а стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) теряла 6,56%, опускаясь до $2 981,62.

Из данных Coinglass следует, что большая часть ликвидаций пришлась на биткойн ($509,41 млн). Порядка $663,5 млн ликвидаций пришлось на "длинные позиции", $286,6 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре BTC-USD стоимостью $96,51 млн.

По данным Coinmarketcap на 18 ноября, капитализация всего криптовалютного рынка за сутки снизилась на 4,47% составляла $3,09 трлн. Из них $1,795 трлн (58,2%) приходится на биткойн, $360 млрд (11,7%) - на Ethereum.

Ранее несколько опрошенных экспертов выразили ТАСС мнение, что биткойн рискует уйти в затяжную коррекцию и упасть вплоть до $77 тыс.