В России испытали ИИ для поиска людей с беспилотников

Для участия в конкурсе была подана 51 заявка из 12 регионов РФ, отметил гендиректор фонда НТИ Вадим Медведев

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Успешные испытания технологии бортового искусственного интеллекта (ИИ) для поиска людей при помощи беспилотных авиационных систем (БАС) прошли в России. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор фонда НТИ Вадим Медведев.

"15 команд приняли участие в финальном этапе технологического конкурса "Автономный поиск. На борту" по совершенствованию технологий поиска людей. Технологическое решение команды DroneFlight для обработки информации на борту беспилотника с помощью нейросетевых технологий показало лучший результат обнаружения и признано победителем. Наибольшее количество найденных объектов участниками превысило 90%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для участия в конкурсе была подана 51 заявка из 12 регионов России. 26 команд прошли отборочный этап. Призовой фонд составил 40 млн рублей. В финале участвовали 15 команд, которые тестировали пять видов БАС - квадрокоптеры, беспилотники вертикального взлета и посадки VTOL, гексакоптеры, "летающее крыло" и самолетный тип. Каждый из дронов был оснащен целевой нагрузкой - камерами с высоким разрешением для мониторинга и фиксации, тепловизорами, вычислителями, технологиями бортового ИИ.

В фонде пояснили, что конкурсная задача состояла в аэромониторинге района поиска с помощью технологий бортового искусственного интеллекта, включая нахождение не менее половины имитирующих людей манекенов, в обработке информации на борту беспилотника и передаче точных географических координат найденных объектов на землю.

"Фонд НТИ продолжает развивать автоматизированные и надежные поисковые технологии для спасения людей. Техконкурсы ускоряют поиск и обнаружение людей на основе нейросетей и искусственного интеллекта. В результате полевых испытаний, приближенных к реальным поисково-спасательным условиям, участники при помощи БАС и технологий бортового ИИ исследовали зоны поиска площадью 0,5 кв. км. Это сопоставимо по площади с порядка 70 футбольными полями, каждое из которых занимает 7,1 тыс. кв. м. Пешая группа численностью до 10 человек исследует такую площадь за период времени от 6 до 10 часов. Беспилотник выполняет аэромониторинг и анализ информации примерно за 13 минут. В это время входит облет, идентификация и вычисление точных координат", - сообщили в пресс-службе фонда НТИ.

В демонстрационном мероприятии участвовали замруководителя Росавиации Андрей Потемкин, глава дирекции по учету, развитию сервисов и инфраструктуры для БАС Госкорпорации по ОрВД Денис Овчинников и представители Фонда НТИ.