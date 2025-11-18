ОДК: двигатель ВК-650В может заменить аналоги на зарубежных вертолетах

Российский авиадвигатель был разработан в короткие сроки и готов к серийному производству, заявил гендиректор корпорации Александр Грачев

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха продемонстрировала на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 новейший двигатель ВК-650В, который может использоваться в перспективных вертолетах и БПЛА, в том числе зарубежных, сообщили ТАСС в пресс-службе ОДК.

"Двигатели ВК-650В востребованы в самом массовом сегменте рынка - для легких одно- и двухдвигательных вертолетов класса 2-4 тонны. ВК-650В был разработан в короткие сроки и готов к серийному производству. Двигатели уже подтвердили надежную работу в составе вертолета "Ансат". Уверен, что в будущем наша новая силовая установка заменит иностранные аналоги на всех вертолетах, для которых предназначены. Кроме того, ВК-650В рассматривается в качестве силовой установки для перспективных вертолетов и БПЛА, в том числе для зарубежных", - отметил генеральный директор ОДК Александр Грачев.

Авиадвигатель ВК-650В - полностью российская силовая установка для вертолетов легкого класса. В настоящее время они прошли летные испытания. В сентябре с двигателем поднялся в воздух легкий многоцелевой вертолет в импортозамещенной версии, созданной холдингом "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех".