Платформа Bronevik.com от МТС начала сотрудничать с отелями дальнего зарубежья

На первом этапе в базу сервиса включены объекты размещения в ОАЭ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, начала сотрудничество с отелями стран дальнего зарубежья, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"С появлением в базе Bronevik.com зарубежных объектов партнеры сервиса смогут предлагать своим клиентам дополнительные возможности для организации деловых поездок, мероприятий, пакетных туров и самостоятельных путешествий", - говорится в сообщении.

Платформа предоставляет отельный инвентарь крупнейшим российским туристическим агрегаторам, сервисам делового туризма, турагентствам и туроператорам.

На первом этапе в базу сервиса включены объекты размещения в ОАЭ. В ближайшие месяцы к ним добавятся отели в Омане и Таиланде - всего более 1 тыс. зарубежных объектов.

Генеральный директор Bronevik.com Кирилл Тренин отметил, что со стороны клиентов платформы давно существовал запрос на доступ к международному отельному контенту. "Мы начали с самых популярных направлений, где велик спрос не только на пакетные туры, но и на деловые поездки и индивидуальное бронирование. В 2026 году мы планируем масштабировать международное предложение", - подчеркнул он.

Расчеты за бронирование зарубежных отелей на Bronevik.com осуществляются в рублях, пояснили в компании. Там напомнили, что на сегодняшний день в базе сервиса насчитывается свыше 100 тыс. объектов размещения в России, странах СНГ и ближнего зарубежья.