Глава Минтранса: Число аэропортов в России к 2030 году вырастет до 241

Андрей Никитин сообщил, что пять из них появятся в исторических регионах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Число действующих аэропортов в России за ближайшие пять лет должно вырасти до 241, в том числе 5 появятся в исторических регионах, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на форуме "Транспорт России".

"К 2030 году в России должен функционировать 241 аэропорт", - сказал он. Речь идет о 225 действующих аэропортах, 4 новых аэродромах в Архызе, Шерегеше, Омск-Федоровке и Иркутске, 5 аэропортах в исторических регионах - Мариуполе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне - и 7 аэродромах, временно закрытых для гражданской авиации.

По словам Никитина, в течение последующих пяти лет необходимо модернизировать не менее 75 аэродромов. Значительную долю объектов планируется построить или реконструировать с использованием механизмов ГЧП.

Министр подчеркнул, что считает важным личное участие губернаторов в реализации этих проектов.

